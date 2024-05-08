Вестник Кавказа

Россияне смогут попасть в Китай без визы в рамках круизов

Китайский Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посетить Китай без визы можно с 15 мая. Такой въезд разрешен иностранцам, путешествующим организованно и при условии приема китайской турфирмой. Безвиз в Китай доступен россиянам в рамках круизов.

Китай в рамках развития туризма вводит безвизовый режим для некоторых иностранных туристов.

Интуристы с 15 мая могут без визы попасть в Китай по морю. Безвиз вводится для пассажиров круизных лайнеров в составе организованных тургрупп, группу иностранцев должна принимать туристическая компания из КНР. Для безвизового пересечения границы открыты 11 портов, включая Шанхай, Тяньцзинь, Санья.

Находиться без визы в Китае можно 15 дней, передает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Госуправление по делам миграции КНР.

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