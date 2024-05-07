АТОР сообщила о троекратном росте въездного турпотока в Россию

Количество иностранцев, прибывших в Россию с туристскими целями с начала 2024 года, увеличилось. Половину из них составляют граждане Китая.

Ассоциация туроператоров России со ссылкой на информацию от Погранслужбы ФСБ РФ сообщила об увеличении количества иностранцев, которые приехали в Россию отдохнуть.

В АТОР заявили, что с начала года в России побывало более 218 тыс туристов из других стран. При этом в прошлом году Россия за первый квартал приняла 67,7 тыс путешественников.

Почти половину из прибывших туристов (99 тыс человек) составляют граждане Китая. Там добавили, что с конца 2023-го – начала 2024-го спросом у китайцев стал пользоваться экскурсионный туризм.

После Китая идут Туркменистан (почти 16 тыс), Турция (12,5 тыс), Германия (8,4 тыс) и Арабские Эмираты (7,3 тыс).