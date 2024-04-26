Вестник Кавказа

Теракт готовился в Карачаево-Черкесии

Теракт готовился в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боевиков осудили за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Их поймали во время сборки самодельной бомбы. Каждый из террористов получил по 18,5 лет колонии.

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор боевикам-членам запрещенной в стране террористической организации, пишет пресс-служба российского ФСБ.

Трое террористов связались со своими кураторами из Сирии через Telegram, после чего они приехали в Черкесск и арендовали квартиру. Они готовили взорвать одно из административных здания.

Боевики приобрели необходимые для создания взрывчатого устройства компоненты. Однако их всех поймали во время сборки бомбы.

Все боевики получили по 18,5 лет колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

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