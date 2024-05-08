Один из самых быстрых голов в истории футбола зафиксирован во Второй лиге России

Футболист "Машук-КМВ" забил один из самых быстрых голов в истории футбола. Он попал в ворота соперника ударом с середины поля.

Футболист клуба "Машук-КМВ" из Пятигорска Николай Иванов забил один из самых быстрых мячей в истории мирового футбола.

Действие произошло в начале встречи Второй лиги России по футболу между "Машуком" и "Химиком" из Дзержинска. Иванов забил гол на четвертой секунде матча ударом с середины поля.

Стоит отметить, что рекорд принадлежит футболисту Райану Холлу из лондонского "Кройдона", который выступает в Восточной лиге южных графств. Он отличился на 2,31 секунде.

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