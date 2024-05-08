Ставропольские протезы приживутся быстрее 

Специалисты СКФУ создали особое покрытие, которое позволит зубным протезам приживаться с большей вероятностью. Его реализует малое инновационное предприятие.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали инновационный способ создания биосовместимого покрытия для зубных имплантатов, который поможет избежать подобных проблем.

«В современной стоматологии широко используются имплантаты из титанового сплава. Научный коллектив СКФУ совместно с коллегами из СтГМУ стали участниками проекта по созданию уникальных имплантатов с биосовместимым покрытием. Его реализует малое инновационное предприятие „Имплант Аддитивные Технологии“»

– телеграм-канал вуза.

Одной из основных причин отторжения имплантатов является непригодность материала, из которого они изготовлены, для взаимодействия с тканями организма. Это может привести к воспалению, боли и даже потере имплантата. Поэтому разработка биосовместимого покрытия является ключевой задачей для ученых и врачей.

Инновационное решение от ученых СКФУ

Ученые СКФУ предложили использовать специальное биосовместимое покрытие на основе наночастиц оксида циркония, которое способствует лучшей интеграции имплантата с тканями организма. Этот материал обладает высокой прочностью, стойкостью к коррозии и биосовместимостью, что делает его идеальным для использования в стоматологии.

Применение биосовместимого покрытия на основе наночастиц оксида циркония позволяет снизить риск отторжения имплантата, улучшить процесс заживления тканей и увеличить срок службы имплантата.