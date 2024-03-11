На Ставрополье отрегулируют работу «наливаек»

Власти Ставрополья отмечают, что в крае наблюдается увеличение числа так называемых «наливаек» - точек, где алкогольная продукция продается в разлив.
Это вызывает опасения среди жителей региона и властей, поскольку такие места часто становятся центрами преступности, нарушений общественного порядка и увеличения числа происшествий, связанных с алкоголем.
«Считаю необходимым пересмотреть краевое законодательство и внести изменения, которые будут регламентировать работу подобных заведений. <> При этом важно не навредить добросовестному легальному бизнесу. Поэтому при решении этого вопроса не обойтись без помощи и инициативы муниципалитетов»
– председатель краевого парламента Николай Великдань.
Зачем нужно регулировать работу «наливаек» на Ставрополье?
По его словам, регулирование работы «наливаек» важно с нескольких точек зрения.
- Во-первых, это позволит контролировать качество продаваемого алкоголя и предотвращать продажу сомнительных или поддельных товаров.
- Во-вторых, законодательное регулирование поможет снизить уровень преступности и повысить безопасность граждан.
- Наконец, это способствует улучшению общественного здоровья и снижению потребления алкоголя, особенно среди несовершеннолетних.
Какие изменения планирует внести парламент Ставропольского края?
В этой связи парламент Ставропольского края приступил к законодательной работе по регулированию работы «наливаек». Планируется разработать и принять специальный закон, который установит жесткие правила и требования к точкам продажи алкоголя. Важно отметить, что при разработке законопроекта будет учитываться мнение муниципалитетов и других заинтересованных сторон, чтобы создать наиболее эффективный и сбалансированный механизм регулирования.