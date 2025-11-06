Вестник Кавказа

На курорте Мамисон обеспечили устойчивую связь

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На североосетинском высокогорном курорте Мамисон заработала высокогорная вышка сотовой связи, которая обеспечила уверенную работу трех ведущих российских сотовых операторов – МТС, Билайна и Мегафона.

С сотовой связью у туристов, которые будут отдыхать нынешней зимой на горнолыжном курорте Мамисон в Северной Осетии, проблем не будет – на нем заработала высокогорная стационарная вышка, обеспечивающая устойчивую мобильную связь и высокоскоростной интернет, установленная институтом развития Кавказ.РФ вместе с тремя крупными российскими операторами сотовой связи.

"На высоте 3 тыс м введена в эксплуатацию стационарная вышка связи, а ведущие операторы мобильной связи завершили монтаж современного телекоммуникационного оборудования. Теперь МТС, Билайн и Мегафон обеспечат там стабильную мобильную связь и высокоскоростной интернет"

- пресс-служба института развития

Новая вышка обеспечивает устойчивый сигнал на всей территории всесезонного комплекса, в том числе на верхней станции канатной дороги, подъемниках, горнолыжных трассах и экотропах, заверили в Кавказ.РФ, передает "Это Кавказ".

Проект такого масштаба был реализован всего за два месяца, он стал первым в телекоммуникационной сфере, добавили в пресс-службе.

