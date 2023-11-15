Вестник Кавказа

На курорте Эльбрус открылась резиденция Деда Мороза

На курорте Эльбрус открылась резиденция Деда Мороза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое место притяжение для туристов появилось на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Теперь все желающие могут посетить резиденцию Деда Мороза.

Горнолыжный курорт Эльбрус, расположенный в Кабардино-Балкарии, обзавелся еще одной интересной локацией, рассказали в его пресс-службе.

У подножия горы Эльбрус, прямо в лесу, открылась резиденция Деда Мороза.

Все желающие могут посетить ее, чтобы зарядиться новогодним настроением и сделать праздничные снимки. Еще одна опция – загадать желание: организаторы заверяют, что оно обязательно сбудется.

Сам ее хозяин – Дед Мороз – прибудет через две недели, 16 декабря.

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