На курорте Эльбрус открылась резиденция Деда Мороза

Новое место притяжение для туристов появилось на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Теперь все желающие могут посетить резиденцию Деда Мороза.
Горнолыжный курорт Эльбрус, расположенный в Кабардино-Балкарии, обзавелся еще одной интересной локацией, рассказали в его пресс-службе.
У подножия горы Эльбрус, прямо в лесу, открылась резиденция Деда Мороза.
Все желающие могут посетить ее, чтобы зарядиться новогодним настроением и сделать праздничные снимки. Еще одна опция – загадать желание: организаторы заверяют, что оно обязательно сбудется.
Сам ее хозяин – Дед Мороз – прибудет через две недели, 16 декабря.
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