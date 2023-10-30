Поляну Азау благоустроят на курорте «Эльбрус»

Готовится проект благоустройства поляны Азау на курорте «Эльбрус». Здесь появятся новые объекты для активного отдыха, органично вписанные в единое стилевое пространство локации.
Дорожки для велосипедистов и катания на беговых лыжах обустроят на поляне Азау, которая украшает курорт «Эльбрус». Также на поляне будет обустроен зиплайн и веревочный парк. Здесь же появятся места для разведения костров и теплые экрана для обогрева.
«Будем кататься на беговых лыжах, роликах, электросамокатах, зиплайне, отвисать в веревочном парке, гулять по обустроенной набережной реки Баксан или вдоль берега по экотропе, проводить время в парке, деликатно вписанном в естественный природный ландшафт, подниматься по лестнице здоровья и соревноваться с детьми в воркаут-парке»
– пресс-служба курорта
Авторам проекта предстоит продумать маршруты следования туристов, оснащенные системой навигации, исполненной в едином стилевом ключе.
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