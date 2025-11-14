Вестник Кавказа

На курорте Архыз скоро запустят тестовое катание

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте Архыз на этой неделе запустят тестовое катание в рамках предстарта курортного сезона 2025/2026 года.

В преддверии курортного сезона 2025/2026 на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоится тестовое катание, сообщила пресс-служба курорта.

Проведение тестового катания запланировано на предстоящие выходные – с 21 по 23 ноября текущего года.

Для отдыхающих будут открыты трассы Северного склона – Горизонт и Гравитация.

Напомним, что Архыз – один из самых популярных курортов не только Северного Кавказа,  но и всей России. Недавно он был признан лучшим горнолыжным курортом в стране, получив национальную премию "Горы России" в соответствующей номинации.

