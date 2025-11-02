На границе Азербайджана и Армении потушили пожар

Несколько дней на нейтральной территории на азербайджано-армянской границе полыхал пожар. Справиться с ним смогли специалисты из Гядабейского района Азербайджана.
Бушевавший несколько дней пожар на нейтральной территории на азербайджано-армянской границе вблизи сел Исалы, Дордляр, Новоивановка, Мормор и Гёямли Гядабейского района Азербайджана потушен.
Сотрудники Гядабейского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана сумели ликвидировать возгорание вечером 16 ноября.
Борьба с огнем была затруднена из-за сложности рельефа в этой местности – невозможным оказалось привлечение специальной техники.