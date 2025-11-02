Вестник Кавказа

На границе Азербайджана и Армении потушили пожар

На границе Азербайджана и Армении потушили пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько дней на нейтральной территории на азербайджано-армянской границе полыхал пожар. Справиться с ним смогли специалисты из Гядабейского района Азербайджана.

Бушевавший несколько дней пожар на нейтральной территории на азербайджано-армянской границе вблизи сел Исалы, Дордляр, Новоивановка, Мормор и Гёямли Гядабейского района Азербайджана потушен.

Сотрудники Гядабейского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана сумели ликвидировать возгорание вечером 16 ноября.

Борьба с огнем была затруднена из-за сложности рельефа в этой местности – невозможным оказалось привлечение специальной техники.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.