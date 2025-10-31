Вестник Кавказа

На границе Грузии и Армении произошло землетрясение

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Толчки магнитудой 4,4 зафиксированы на границе Грузии и Армении. Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня вечером в 4 километрах от границы Грузии и Армении зафиксирована сейсмическая активность, передают СМИ Грузии. 

Как отметили специалисты по катаклизмам, магнитуда толчков составила 4,4. Пик подземной активности пришелся на 19:50 по времени грузинской столицы. 

Согласно сообщениям, наиболее сильные толчки зафиксированы в районе Марнеули, в столице Грузии подземная активность чувствовалась заметно слабее.

