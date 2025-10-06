Два землетрясения произошли ночью в Азербайджане

Центральную часть Азербайджана минувшей ночью потрясло два небольших землетрясения. Их эпицентр располагался примерно в 360 км от столицы страны.

В ночь с 1 на 2 ноября в центральной части Азербайджана произошло два землетрясения. Об этом сказано в сообщении Центра сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.

Оба землетрясения случились примерно в 360 км от Баку.

Первые подземные толчки были зарегистрированы около 02:50 по местному времени (01:50) в Исмаиллинском районе. Их магнитуда составила 3,1. Очаг землетрясения располагался на глубине 4 тыс метров.

Вторые подземные толчки произошли там же спустя несколько часов. Их магнитуда достигала 3,4 балла. Очаг землетрясения находился на глубине 4 тыс метров.