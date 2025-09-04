На Дону обновят 80% общественного транспорта

Власти Ростовской области планируют до 2030 года обновить 1,5 тысячи или 80% автобусов, закупленных в регионе к Чемпионату мира по футболу 2018 года. При среднем сроке службы в 10 лет их износ вскоре станет критическим.

Вскоре в Ростовской области заменят около 1,5 тыс единиц общественного транспорта, большей частью это затронет автобусный парк Дона, сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Модернизация будет проводиться в соответствии с областной программой, ключевая цель которой - доведение техники областного автопарка до норматива, согласно которому возраст автобусов не должен превышать 10 лет: планируется, что к 2030 году таких автобусов будет более 80%, передает "АиФ-Ростов".

"Остается небольшой срок, чтобы выровнять ситуацию - 2026-2027 годы"

- Алена Беликова

Сложившаяся ситуация не терпит промедлений: большая часть автобусов в области закупалась к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и к 2028-му их износ будет критическим.

На программу обновления общественного транспорта из бюджета предусмотрено 1,1 млрд рублей, добавила глава областного Минтранса.