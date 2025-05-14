На Армянской АЭС досрочно завершили очередной плановый ремонт

Специалисты "Росатома" вместе с обслуживающим персоналом Армянской АЭС в Мецаморе провели плановый средний ремонт турбоагрегатов электростанции, причем закончили его на три дня раньше срока.

Атомная АЭС в армянском Мецаморе получила новый срок продления своей работы – на станции прошел средний ремонт ее турбоагрегатов, продлившийся всего неделю, с 23 по 30 ноября, сообщили в пресс-службе станции.

Ремонт проходил с последовательным отключением силовых установок, мощность которых на это время снижалась до 215 МВт, тем не менее, работы прошли на трое суток раньше намеченного срока, сейчас АЭС работает в прежнем режиме, передает Sputnik Армения.

Сейчас станция выдает 100% своей тепловой мощности - 440 МВт, что полностью соответствует ее рабочим параметрам.

Напомним, срок эксплуатации АЭС продлен до 2036 года, она была модернизирована за счет российского кредита на $189 млн и за счет средств государственного бюджета Армении в $162,8 млн.