Армения попробует снова продлить срок работы своей АЭС

В будущем 2026 году Армянская АЭС, расположенная в Мецаморе, снова встанет на длительный ремонт для замены комплекса аварийного охлаждения. Он продлится 4,5 месяца и будет проводиться с участием российских специалистов.

Срок работы Армянской АЭС в городе Мецамор, обеспечивающей около 40% общей выработки всей электроэнергии в республике, может быть продлен еще на 10 лет, до 2041 года, если ее плановый ремонт, который будет проведен в будущем году, будет успешным, сообщил первый заместитель генерального директора станции Мовсес Варданян.

Ремонт будет небыстрым – он продлится 4,5 месяца и потребует полной остановки АЭС, а его сложность заключается в том, что станция нуждается в полной замене системы аварийного охлаждения ответственных потребителей. Оно уникально, поскольку было выпущено на конкретных предприятиях, специально для АЭС в Армении, с учетом ее климата и природы в целом, в 60-70 годах минувшего XX века, передает Sputnik Армения.

Поставлять новое оборудование в процессе ремонта будет его разработчик – российская компания "Русатом Сервис" - дочерняя структура российской госкорпорации "Росатом". Сами работы по его замене будет выполнять другая "дочка" - "Атомэнергоремонт", рассказал Варданян.

Цель столь сложной модернизации - получить новую лицензию в 2031 году сроком на 10 лет - до 2041 года, что позволит действующему энергоблоку проработать минимум до 2036 года.

Напомним, действующая АЭС должна была прекратить работу в 2016 году, однако срок ее эксплуатации сначала продлили до 2026 года, а затем и до 2036 года. В соседних странах неоднократно заявляли, что Армянская АЭС несет серьезную угрозу для самой себя, для соседних стран и всего региона. О том, что она угрожает безопасности в регионе, президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на встрече в Баку. Президент Азербайджана напомнил, что АЭС уже давно работает по устаревшим технологиям.