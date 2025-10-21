Музыкальную школу открыли после реконструкции к ее 90-летию в Кисловодске

Масштабный проект был реализован в Кисловодске – в городе-курорте завершилась реконструкция музыкальной школы имени Сергея Рахманинова.

Торжественное открытие музыкальной школы имени С.В. Рахманинова после серьезной реконструкции состоялось в Кисловодске. Об этом событии сообщил мэр Евгений Моисеев.

Мэр рассказал, что церемония была проведена в юбилейное время – ее приурочили к 90-летию школы. В программу праздника вошел концерт, в ходе которого выступили в том числе ученики школы. Состоялось и награждение заслуженных работников культуры.

На работы, указал градоначальник, было направлено в общей сложности свыше 500 млн рублей. Среди прочего во дворе школы была размещена сцена-ракушка. На ней юные музыканты смогут выступать под открытым небом.

"Теперь у ребят есть все, чтобы учиться с удовольствием – светлые классы, новые отечественные инструменты и уютные залы"

– Евгений Моисеев

Он добавил, что восстановление и обновление школы были бы невозможны без спикера Совфеда Валентины Матвиенко и главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Напомним, ранее стало известно, что в Кисловодске появится новый оздоровительный комплекс. Он будет действовать в центре города. Объект построят на месте бывшего санатория имени Н.А.Семашко. Желающим поправить здоровье путешественникам будут доступны полтысячи номеров.

В проект будет вложено более 14 млрд рублей. Рядом со здравницей создадут благоустроенный сквер, который смогут посещать все желающие.