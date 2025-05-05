Мужчина в Дагестане примкнул к террористам и поплатился

Мужчину осудили за вступление в ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Фигуранту дали 14 лет колонии строгого режима.

Мужчине, вступившему в Дагестане в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ, вынесли приговор, пишет пресс-служба Южного окружного военного суда.

Известно, что Шамиль Алиев в 2024, находясь в Дагестане, присягнул на верность боевикам. Потом он пытался завербовать в Майкопе гражданина Афганистана.

В пресс-службе заявили, что преступник рассказывал об идеологии террористов, показывал ролики о деятельности запрещенной организации.

Отмечается, что мужчина был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.