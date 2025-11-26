Москва получила Женевский план урегулирования по Украине

Россия получила план урегулирования украинского конфликта, согласованного в Женеве, сообщили в Кремле. Его обсуждение планируют провести на будущей неделе.
России передали основные параметры плана урегулирования конфликта на Украине, согласованные в Женеве 23 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что их обсуждение состоится на следующей неделе.
Песков подчеркнул, что Москва имеет абсолютное желание и предпочтение закончить урегулирование украинского конфликта в мирном кюче.