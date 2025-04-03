Москва контактирует с Дамаском по вопросу военных баз в Сирии

Россия поддерживает контакты с Сирией относительно военных баз в Арабской Республике.
Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва находится в контакте с Дамаском по вопросу российских военных баз.
"Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания"
– Михаил Богданов
Представитель дипведомства отметил, что РФ планирует обсудить этот вопрос в рамках визита делегации из Сирии. Москва также ожидает визита главы дипломатии нового Дамаска Асаада аш-Шейбани, приглашение ему уже направлено.