Вестник Кавказа

Москва контактирует с Дамаском по вопросу военных баз в Сирии

Москва контактирует с Дамаском по вопросу военных баз в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия поддерживает контакты с Сирией относительно военных баз в Арабской Республике.

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва находится в контакте с Дамаском по вопросу российских военных баз. 

"Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания"

– Михаил Богданов 

Представитель дипведомства отметил, что РФ планирует обсудить этот вопрос в рамках визита делегации из Сирии. Москва также ожидает визита главы дипломатии нового Дамаска  Асаада аш-Шейбани, приглашение ему уже направлено.

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