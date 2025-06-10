Вестник Кавказа

Иордания и Сирия снова закрыли воздушное пространство

Аэропорт в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На фоне конфликта Израиля и Ирана решение о закрытии воздушного пространства в ночь на 15 июня приняли в Иордании и Сирии. Также небо закрыто в ряде других стран региона.

В Сирии сообщили о закрытии воздушного пространства, пишет ТАСС.

"Воздушное пространство закрыто до 10:00 по всемирному координированному времени (13:00 мск) воскресенья, 15 июня, по оперативным причинам"

– диспетчерская служба "Дамаск"

Ранее Сирия в ночь на 13 июня закрывала небо из-за эскалации между Израилей и Ираном, затем полеты возобновились.

Также стало известно о повторном закрытии воздушного пространства Иордании в ночь на воскресенье. Сообщается, что полеты остановлены ориентировочно до 05:00 по всемирному координированному времени (08:00 мск) 15 июня.

Напомним, Росавиация ввела запрет на полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 02:59 мск 26 июня.

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