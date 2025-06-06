Москва и Тель-Авив сохранили взаимное уважение – МИД РФ

Россию и Израиль продолжает связывать взаимное уважение, несмотря на события последних лет, заявили в МИД России. В ведомстве назвали отношения с Израилем очень глубокими.

Тесные отношения, основанные на взаимном уважении, связывают Россию и Израиль, такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин на торжественном приеме, посвященном Дню независимости Израиля.

По словам дипломата, российский и израильский народы связаны отношениями, которые он охарактеризовал как тесные и очень глубокие. Замминистра указал на то, что эти связи прошли прекрасный путь, на котором встречали и взлеты и падения.

"Но мы сохранили главное – уважение друг к другу, веру"

– Вершинин

Он указал на помощь, которую СССР искренне оказывал в 1940-х годах еврейскому народу на его пути к государственности, напомнил, что именно Москва одной из первых признала Государство Израиль. Дальнейшее развитие отношений, обратил внимание замглавы МИД, также двигалось в верном направлении, так как базировалось на ключевых ценностях – взаимоуважении и взаимовыгоде, а также взаимных целях, большая часть которых одинакова для России и Израиля.