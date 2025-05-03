Вестник Кавказа

Израиль продолжит закупки нефти у Азербайджана

Израиль продолжит закупки нефти у Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан дал обещание Израилю, что продолжит поставлять ему нефть. При этом в официальных документах АР еврейское государство не представлено в перечне стран, закупающих азербайджанскую нефть.

Израиль продолжит закупки нефти у Азербайджана. Об этом рассказал источник в правительстве еврейского государства.

По его словам, Азербайджан дал обещание Израилю, что поставки не прекратятся, передает газета Haaretz.

"Азербайджан пообещал Израилю, что продолжит поставки нефти, несмотря на то, что больше не указывает официально факт экспорта нефти в Израиль"

– израильский чиновник

В начале июня Государственным таможенным комитетом АР был представлен отчет о внешнеторговых операциях за первый квартал текущего года. В данном документе не было отмечено, что Израиль закупает азербайджанскую нефть, хотя известно, что он входит в число ее основных покупателей.

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