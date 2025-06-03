Бакинский порт налаживает связи с китайской провинцией Гуандун

Бакинский ММТП в скором времени может организовать проекты по сотрудничеству с портами китайской провинции Гуандун – с этой целью в Азербайджан на днях прибыла представительная делегация из Китая. В Бакинском порту им были представлены все логистические его возможности.

В Бакинском международном морском торговом порту состоялась встреча зампреда "Азербайджанских железных дорог" Арифа Агаева с представителем высшего руководства китайской провинции Гуандун Линем Кэцяном. Темой их переговоров стало развитие Срединного коридора как главного участка трансрегионального маршрута Восток-Запад.

Провинция Гуандун и Азербайджан взаимно заинтересованы в организации взаимодействия пяти гуандунских портов с Бакинским ММТП, что включает в себя совершенствование грузоперевозок по Срединному коридору с перевалкой грузов через Бакинский порт и их дальнейшими поставками в западном направлении по железнодорожным путям.

Ариф Агаев сообщил Линю Кэцяну о возможностях Бакинского ММТП: в настоящее время проходимость порта составляет 15 млн т грузов в год, и она постоянно увеличивается благодаря нацеленности Азербайджана на всемерное развитие своих логистических возможностей в соответствии с современными стандартами.

После переговоров делегация из провинции Гуандун осмотрела Бакинский ММТП и смогла самостоятельно оценить возможности, которые предлагает порт партнерам и пользователям Срединного коридора.