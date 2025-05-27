Москва и Тегеран обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился сегодня с иранским послом в Москве Каземом Джалали, темой беседы стала ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе в свете открывающейся 9 июня в Вене сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также с учетом динамики опосредованных контактов между представителями ИРИ и США"
– МИД РФ
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в том, чтобы предотвратить эскалацию напряженности, которая подпитывается "всевозможными спекуляциями по поводу мнимых угроз, связанных с иранским мирным атомом".
Была отмечена контрпродуктивность любых возможных инициатив, направленных против Тегерана и продвигаемых "политически ангажированными государствами на площадке МАГАТЭ с целью создания помех конструктивному взаимодействию" иранской стороны с МАГАТЭ и с США.