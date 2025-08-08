Москва и Тбилиси имеют желание нормализовать отношения – Полянский

Рост товарооборота между Россией и Грузией, а также развитие туризма говорит о желании стран нормализовать отношения. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН.

Товарооборот России и Грузии достиг $2,5 млрд в 2024 году, заявил и.о. зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Помимо этого, в прошлом году Грузию посетили 1,5 млн российских туристов.

"Это свидетельствует о совершенно очевидном желании наших народов восстановить взаимные связи и нормализовать отношения"

- Дмитрий Полянский

Стоит отметить, что товарооборот России и Грузии за первые полгода 2025 года увеличился почти на 7%.

Напомним, что в МИД РФ не раз заявляли, что Москва нацелена на путь здорового прагматичного сотрудничества с Тбилиси.