Москва готова развивать прагматичное сотрудничество с Тбилиси

Россия по-прежнему нацелена на развитие прагматичного взаимодействия с Грузией, сообщили в МИД РФ. В министерстве отметили, что Москва готова идти по пути нормализации отношений с Тбилиси.

Россия заинтересована в развитии с Грузией здорового прагматичного сотрудничества. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В интервью "Известиям" он отметил, что Москва готова идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси.

"Мы же остаемся на позиции готовности развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, и готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси"

– Михаил Галузин

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас Грузии нужно определиться со своими дальнейшими действиями.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Грузии за первые 6 месяцев 2025 года вырос почти на 7%.