Москва и Нью-Дели обсудили стратегическое партнерство

Главы МИД России и Индии провели встречу в рамках СМИД ШОС в Китае. Министры обсудили стратегическое партнерство двух государств.

Главы российского и индийского внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели переговоры на полях саммита министров иностранных дел стран ШОС в Китае.

Руководитель российской дипломатии в начале встречи с индийским коллегой заявил, что это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть отношений стран.

В ходе переговоров министры обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов, заявили в пресс-службе МИД России.

Помимо этого, Лавров и Джайшанкар подтвердили настрой на интенсификацию многопланового особо привилегированного стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели на всех уровнях.

Кроме того, главы МИД в ходе разговора затронули ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Они условились продолжать координировать подходы к сотрудничеству двух государств.