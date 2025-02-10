Москва и ЛАГ обсудили подготовку к российско-арабскому саммиту

Михаил Богданов провел переговоры с представителем Лиги арабских государств. Стороны обсудили сотрудничество и конфликты на Ближнем Востоке.

Заместитель главы российской дипломатии Михаил Богданов провел переговоры с представителем Лиги арабских государств в России Валидом Хамедом Шилтагом, пишет МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе представителя ЛАГ. Стороны обсудили подготовку к первому российско-арабскому саммиту, который состоится 15 октября в Москве.

Помимо этого, они затронули двустороннее развитие отношений между Россией и ЛАГ. Кроме того, были затронуты вопросы по ситуации в секторе Газа, Сирии, Судан и Ливии.

Владимир Путин 17 мая направил телеграмму по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ. В ней президент РФ пригласил лидеров стран Лиги на российско-арабский саммит.

Руководитель страны выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать упрочению сотрудничества, а также поможет обеспечить мир и безопасность в регионе.