Вестник Кавказа

Москва и Астана обсудили вопросы Ближнего Востока

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Казахстана состоялась встреча замминистра иностранных дел РК Алибека Бакаева с послом РФ Алексеем Бородавкиным. Стороны обменялись мнениями по ближневосточной тематике.

Представители России и Казахстана провели встречу в Астане для совместного обсуждения проблем Ближнего Востока, сообщила пресс-служба МИД республики.

С российской стороны во встрече участвовал посол в РК Алексей Бородавкин, а с казахстанской - замглавы МИД Алибек Бакаев.

В ходе разговора были подняты вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и совместные проекты Москвы и Астаны на внешнеполитическом поприще.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.