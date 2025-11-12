Москва и Астана обсудили вопросы Ближнего Востока

В МИД Казахстана состоялась встреча замминистра иностранных дел РК Алибека Бакаева с послом РФ Алексеем Бородавкиным. Стороны обменялись мнениями по ближневосточной тематике.
Представители России и Казахстана провели встречу в Астане для совместного обсуждения проблем Ближнего Востока, сообщила пресс-служба МИД республики.
С российской стороны во встрече участвовал посол в РК Алексей Бородавкин, а с казахстанской - замглавы МИД Алибек Бакаев.
В ходе разговора были подняты вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и совместные проекты Москвы и Астаны на внешнеполитическом поприще.