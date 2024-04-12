Москва и Анкара обсудили безопасность российских туристов на курортах республики

Власти России и Турции обсудили вопросы безопасности россиян во время отдыха на курортах республики. Приоритетным направлением в переговорах было обеспечение транспортной доступности на транзитных рейсах.

Российско-турецкая группа обсудила вопросы безопасности туристических групп.

В рамках переговоров заместитель главы министерства развития РФ Владимир Ильичев отметил, что безопасность туристов является приоритетным вопросом и влияет на туристический поток.

"Поездки из России в Турцию имеют массовый характер, поэтому ключевым вопросом нашей встречи стала безопасность российских граждан за рубежом. Безопасность пребывания российских туристов в Турции напрямую влияет на количество поездок. Речь идет о целом комплексе мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, качества сервиса и санитарно-эпидемиологического контроля"

– Владимир Ильичев

Также власти обсудили вопросы логистической доступности на транзитных рейсах и вопросы финансирования отрасли.

В свою очередь турецкие власти рассказали о принятых мерах по улучшению сервиса в отелях Турции.

Также турецкая сторона отметила, что готова содействовать в сложных ситуациях, в которые могут попасть российские путешественники в Турции.

По словам турецкой делегации, российские туристы могут избежать денежных краж пользуясь безналичным способом оплаты.