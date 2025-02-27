Модульных гостиниц в Крыму будет больше

Власти Крыма получат дополнительную возможность сделать отдых туристов на морском побережье еще комфортнее – они смогут возвести в популярных у туристов локациях модульные гостиницы, набирающие все большую популярность.

Российские туристы, выбирающие для летнего отпуска популярные локации в Крыму, вскоре смогут насладиться отдыхом в собственном, хоть и временном доме на черноморском побережье – такую возможность им предоставят власти полуострова, которые получат значительные средства на возведение популярных у путешественников модульных гостиниц, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, средства региону будут выделены из федерального бюджета, они рассчитаны на длительный период – с 2025 по 2027 годы, и предназначены для улучшения инфраструктуры популярных мест отдыха на полуострове.

"Общая сумма субсидии - более 675 млн рублей, в том числе планируется выделение 262,1 млн рублей в текущем году, 190,2 млн рублей в 2026 году и 222,7 млн рублей в 2027 году"

- Сергей Аксенов

Эти деньги позволят реализовать в регионе десять проектов: по два из них - в Алуште и поселке городского типа Новый Свет в районе Судака, и в Ленинском районе, а по одному – в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах полуострова, причем пять из них будут завершены в текущем 2025 году, отметил Аксенов.

Строить отели будут местные инвесторы, а государство будет компенсировать им до половины сумм, потраченных на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. для туристов.

Ранее мы писали о том, что в преддверии майских праздников в крымском курортном поселке Оленевка на мысе Тарханкут на Южном берегу Крыма открылись модульные отели разных типов, в которых могут комфортно отдохнуть гости автокемпинга. На выбор гостей - 30 комфортабельных юнитов четырех разных типов, а номерной фонд автокемпинга вырос на 50 модулей. Всего в Крыму уже построено 11 таких комплексов.