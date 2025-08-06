Мобильный интернет ограничили в Кабардино-Балкарии

В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета. Власти призвали жителей региона иметь наличные деньги для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме.

В Кабардино-Балкарии в связи с мерами безопасности ввели временные ограничения в работе мобильного интернета, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.

В ведомстве заявили, что органы власти корректируют работу мобильной связи и вводят ограничения в отдельных локациях. Там предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

При этом в министерстве подчеркнули, что ограничения касаются исключительно интернета, доступными для жителей и гостей республики останутся голосовая связь и SMS.

В Минцифры Кабардино-Балкарии добавили, что проводной интернет, а также общественные Wi-Fi-сети продолжают функционировать в штатном режиме.

В ведомстве также призвали граждан иметь при себе наличные денежные средства для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме в навигационном приложении.