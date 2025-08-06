Многотысячный протест против оккупации Газы прошел в Израиле

Жители Израиля массово протестуют против планов властей установить контроль над Газой. Многотысячные акции состоялись накануне в ряде городов страны.

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли акции протеста против планов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху установить контроль над всем Сектором Газа. Об этом пишет местная пресса.

"Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет запланированную миссию по захвату Газы"

– The Times of Israel

По данным издания, семьи заложников выступают за общую забастовку против данного плана. Они опасаются, чего его реализация приведет к смерти их близких.

Согласно предварительной информации, в Тель-Авиве вышли протестовать около 10 тыс человек.

Ранее на этой неделе премьер Израиля сообщил о планах установить контроль над всем сектором Газа. Он пояснил, что еврейское государство не собирается его удерживать, а хочет создать периметр безопасности и передать под контроль нового гражданского правительства. Ожидается, что заседание кабмина по вопросам безопасности, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия Израиля в анклаве, состоится в ближайший вторник.

По сообщениям СМИ, начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир не поддерживает стремление Нетаньяху установить контроль над Газой как раз из-за угрозы жизням израильских заложников. При этом отмечается, что ему придется выполнить любое решение кабинета министров.