Вестник Кавказа

Мишустин поручил развивать инфраструктуру для туризма в России

Мишустин поручил развивать инфраструктуру для туризма в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внутренний туризм в России продолжит развиваться. Внимание будет уделено инфраструктуре: будут строиться новые дороги и отели, открываться кафе и интересные локации.

К развитию туризма в стране нужно подойти системно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

"Страна у нас красивая, я знаю, у всех есть огромное желание посещать ее разные уголки. И инфраструктура, удобные дороги, гостиницы, отели, возможности в том числе нормального питания, отдыха - это все, что поможет нам системно подойти к развитию такой важной для нас отрасли"

– Михаил Мишустин

Он отметил, что туристическая сфера влияет на многие смежные отрасли, развивает экономику.

Россияне стали чаще путешествовать внутри страны, внутренний турпоток по итогам прошлого года может оказаться на 20% выше уровня 2022 года.

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