Мишустин поручил развивать инфраструктуру для туризма в России

Внутренний туризм в России продолжит развиваться. Внимание будет уделено инфраструктуре: будут строиться новые дороги и отели, открываться кафе и интересные локации.
К развитию туризма в стране нужно подойти системно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в правительстве.
"Страна у нас красивая, я знаю, у всех есть огромное желание посещать ее разные уголки. И инфраструктура, удобные дороги, гостиницы, отели, возможности в том числе нормального питания, отдыха - это все, что поможет нам системно подойти к развитию такой важной для нас отрасли"
– Михаил Мишустин
Он отметил, что туристическая сфера влияет на многие смежные отрасли, развивает экономику.
Россияне стали чаще путешествовать внутри страны, внутренний турпоток по итогам прошлого года может оказаться на 20% выше уровня 2022 года.