Северный Кавказ стал самым бурно растущим туристическим направлением России

Популярность отдыха в СКФО среди россиян резко выросла в прошлом году. Темпы роста туристической привлекательности Северного Кавказа значительно выше, чем у остальных регионов России.

Турпоток на Северный Кавказ в январе-ноябре 2023 года увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал глава МЭР РФ.

"По итогам 11 месяцев прошлого года в СКФО отдохнуло более 2,5 млн человек. Это по данным Росстата... По официальным данным, турпоток вырос на 55%. Темпы роста существенно выше среднероссийских"

– Максим Решетников

Министр уточнил, что эта статистика учитывает только тех, кто останавливался в коллективных средствах размещения, то есть в гостиницах и пансионатах, так что реальные цифры гораздо выше.

Чиновник отметил, что позитивная тенденция сохраняется и в январе-2024: по сведениям от регионов, турпоток на Новый год вырос на 17% и достиг 430 тыс поездок.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Почему туристы выбирают Северный Кавказ?

Решетников назвал причины привлекательности региона для туристов. По его словам, Северный Кавказ – идеальное место для отдыха в течение всего года. Здесь есть не только море и горы, но и лечебные источники, на которых в том числе основано развитие санаторно-курортной отрасли. Играет важную роль удивительная история и архитектура Северного Кавказа.

"Благодаря тому, что есть и что посмотреть, и где остановиться, на Кавказ едет отдыхать все больше туристов. Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране"

– министр

В то же время, добавил глава МЭР, Кавказ со своей стороны должен отвечать на рост спроса развитием предложения: создавать новые места размещения, туристические локации, работать над сервисом и логистикой.