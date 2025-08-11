Мишустин назвал число иранских студентов в вузах РФ

Михаил Мишустин назвал число студентов из Ирана, которые обучаются в России.

Более 9 тысяч иранских студентов обучаются в вузах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам Мишустина, Москва выступает за дальнейшее развитие контактов в образовании и культуре.

– Михаил Мишустин

Отметим, что сегодня Мишустин провел встречу с вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом. Стороны обсудили развитие отношений между странами.