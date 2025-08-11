Вестник Кавказа

Мишустин назвал число иранских студентов в вузах РФ

Михаил Мишустин назвал число студентов из Ирана, которые обучаются в России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что свыше 9 тыс студентов из Ирана получают высшее образование в РФ. 

Более 9 тысяч иранских студентов обучаются в вузах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам Мишустина, Москва выступает за дальнейшее развитие контактов в образовании и культуре.

"Мы искренне заинтересованы в развитии культурно-гуманитарных связей, в российских вузах, напомню, обучаются более 9 тысяч иранских студентов"

– Михаил Мишустин 

Отметим, что сегодня Мишустин провел встречу с вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом. Стороны обсудили развитие отношений между странами.

