Мирзоян совершит визит в Брюссель 2 декабря

Глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян 2 декабря отправится в Брюссель, информирует пресс-служба армянского дипведомства.
"2 декабря состоится шестое заседание Совета партнерства Армения–ЕС с участием делегации во главе с Мирзояном. По итогам обсуждений министр иностранных дел Армении, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос проведут совместную пресс-конференцию"
– МИД Армении
Также сообщается об участии Мирзояна в саммите "Восточного партнерства". Глава армянского дипведомства также должен провести переговоры с евродипломатами.
Ранее состоялась встреча между замглавы МИД Армении Робертом Абисогомоняном и спецпредставителя ЕС Олафа Скуга. Стороны затронули вопросы развития сотрудничества в области безопасности между Ереваном и Брюсселем.