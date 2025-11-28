Вестник Кавказа

Мирзоян совершит визит в Брюссель 2 декабря

© Фото: соцсети МИД Армении
Глава МИД Армении Мирзоян совершит визит в Брюссель для участия в саммите "Восточного партнерства". Также запланированы встречи с представителями властей ЕС.

Глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян 2 декабря отправится в Брюссель, информирует пресс-служба армянского дипведомства. 

"2 декабря состоится шестое заседание Совета партнерства Армения–ЕС с участием делегации во главе с Мирзояном. По итогам обсуждений министр иностранных дел Армении, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос проведут совместную пресс-конференцию"

– МИД Армении 

Также сообщается об участии Мирзояна в саммите "Восточного партнерства". Глава армянского дипведомства также должен провести переговоры с евродипломатами.

Ранее состоялась встреча между замглавы МИД Армении Робертом Абисогомоняном и спецпредставителя ЕС Олафа Скуга. Стороны затронули вопросы развития сотрудничества в области безопасности между Ереваном и Брюсселем.

