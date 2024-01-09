Мирзиеев: Узбекистан уверен в победе Путина на президентских выборах

Владимир Путин провел встречу с Шавкатом Мирзиеевым. Президент Узбекистана прибыл с визитом в Казань для участия в открытии "Игр будущего".

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Узбекистана прибыл в столицу Татарстана для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты в ходе приезда Мирзиеева в Москву в начале октября прошлого года. Они также поговорили об углублении отношений.

В рамках встречи узбекистанский лидер отметил, что Ташкент и Москва готовят перспективные проекты на $45 млрд. Он добавил, что у России и Узбекистана хорошая инвестиционно-составляющая база.

Помимо этого, Мирзиеев заявил, что в этом году страны намерены реализовать $5 млрд инвестиций.

"У нас есть реальные проекты, реальные исполнители, реальные регионы и большие-большие проекты"

- Шавкат Мирзиеев

Далее глава республики сообщил, что в Узбекистане уверены в победе Путина на президентских выборах. Кроме того, Мирзиеев ждет российского лидера в Узбекистане, уточнив, что это будет исторический визит.