Мирзиеев ознакомился с работами на АЭС в Джизаке

В Узбекистане разработали план по локализации АЭС, возводимой Росатомом городе Джизак. Строительство АЭС даст значительный импульс развития города.

В Ташкенте согласовали план будущей локализации интегрированной атомной электростанции, строящийся по проекту Росатома. Об этом сообщается на официальном сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Президент РУ ознакомился с планами по локализации производства строительных материалов, необходимых для АЭС, а также с работами, которые в данный момент ведутся на АЭС – рытье котлованов под здания реакторов.

Также Мирзиеев изучил план по благоустройству города Джизак на 10 тыс жителей, который будет находится в 16 км от будущей АЭС. Город будет населен будущими кадрами, которые будут работать на будущей станции и их семьями.

