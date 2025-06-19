Минздрав Ирана: при атаках Израиля пострадали 2,8 тыс человек

За неделю с начала ударов Израиля по Ирану в исламской республике пострадали не менее 2,8 тыс человек. По сообщениям Минздрава ИРИ, многие пациенты уже выписаны.

В Иране назвали число пострадавших с 13 июня, когда Израиль приступил к ударам в рамках операции "Восстающий лев", передает агентство Fars.

"На сегодняшний день госпитализированы 2,8 тысячи пострадавших, из которых 2 тысячи прошли лечение и выписаны"

– министерство здравоохранения Ирана

При этом 20 июня атака Израиля привела к повреждению шести автомобилей скорой помощи, ранения получили 14 медработников, двое погибли. Больница в Тегеране была обстреляна ракетами, сообщают власти Ирана.