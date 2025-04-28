Вестник Кавказа

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Еревана об обстреле

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство обороны Азербайджана выступило с опровержением распространенных МО Армении сведений о якобы обстреле населенного пункта Хазнавар.

Азербайджанская армия не начинала стрельбу в направлении населенного пункта Хазнавар, заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что сведения, опубликованные армянским министерством обороны о том, что сегодня ночью с 01:00 до 01:15 по местному времени подразделения ВС АР якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, из-за чего пострадало жилое здание, представляет собой очередную дезинформацию – эти данные не соответствуют действительности.

"Противоположная сторона, распространяя подобную целенаправленную дезинформацию и ложные сведения, пытается сформировать искаженное мнение в международном сообществе и создать почву для очередных провокаций"

– Минобороны Азербайджана

В оборонном ведомстве напомнили, что азербайджанская армия никогда не ведет стрельбу по мирным жителям и гражданским объектам.

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