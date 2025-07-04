Министр обороны Саудовской Аравии принял главу МИД Ирана

Глава МИД Ирана провел важную встречу с министром обороны Саудовской Аравии – стороны обсудили события в регионе и наметили совместные планы по укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе своего визита в Саудовскую Аравию был принят министром обороны страны Халидом бин Салманом: стороны провели консультации по важнейшим двусторонним вопросам, сообщили в МИД Ирана.

Темой беседы иранского дипломата и главы оборонного ведомства Саудовской Аравии стали последние события в регионеЮ в частности – последствия 12-дневной войны Ирана и Израиля, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

О ходе прошедших переговоров министр обороны Саудовской Аравии сообщил на своей личной странице в социальной сети X.

"Я встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран доктором Аббасом Арагчи. В ходе этой встречи мы рассмотрели различные аспекты двустороннего сотрудничества. Мы также обсудили региональные события, усилия по укреплению безопасности и стабильности, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес"

- Халид бин Салман

Также стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества и усилия по укреплению общей безопасности и стабильности, добавил министр.