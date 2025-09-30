Вестник Кавказа

Миллиарды рублей долгов за свет намерены взыскать "Россети Северный Кавказ"

Долги за поставленное электричество на сумму порядка 3,8 млрд рублей попыталась взыскать за январь-октябрь 2025 года компания "Россети Северный Кавказ".

Общий объем долгов за свет, которые компания "Россети Северный Кавказ" была намерена взыскать за первые десять месяцев этого года, составил 3,8 млрд рублей, рассказали в ее пресс-службе.

В частности, исполнительные документы на такую сумму были направлены судебным приставам. Что касается результатов, то взыскано было лишь 597,6 млн рублей.

"Остальные дела в настоящее время находятся на стадии принудительного исполнения"

– пресс-служба

В компании заверили, что и дальше будут работать над предотвращением "бесконтрольного роста дебиторской задолженности". В числе возможных мер – пени и отключения света.

