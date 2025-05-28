Вестник Кавказа

Миллер и глава МИД Венгрии провели встречу на ПМЭФ-2025

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В рамках ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер провел рабочую встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба Газпрома.

Беседа состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума 2025.

"Стороны обсудили вопросы текущих и перспективных поставок газа"

– Газпром

Участники встречи указали на длящиеся на протяжении многих лет взаимовыгодные партнерские отношения между Москвой и Будапештом в области энергетики.

Стоит отметить, что в нынешнем году исполняется ровно полвека с первых поставок российского газа в Венгрию.

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Миллер и глава МИД Венгрии провели встречу на ПМЭФ-2025
© Фото: Газпром
Миллер и глава МИД Венгрии провели встречу на ПМЭФ-2025
© Фото: Газпром
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