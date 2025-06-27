МИД Венгрии: США отменили мешавшие проекту АЭС "Пакш-2" санкции против РФ

По словам главы венгерской дипломатии Сийярто, Вашингтон снял санкции с РФ, которые мешали строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома. Их ввела администрация Байдена в 2024 году.

США отменили часть антироссийских санкций, мешавших осуществлению строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он напомнил, что осенью 2024 года администрация предыдущего американского президента Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который шло финансирование проекта.

"К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент, который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию "Пакш"

- Петер Сийярто

Он подчеркнул, что теперь строительство на месте в Пакше может набрать новые обороты. По словам министра, Венгрии предстоит провести еще одну битву в ЕС, чтобы сохранить возможность покупать в России дешевую нефть и природный газ. Он уверен, что в этом вопросе будет достигнут успех.