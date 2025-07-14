МИД России выступил с заявлением по ситуации в Сирии

Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление в связи с резким обострением обстановки в Сирии, назвав происходящее грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права.

МИД РФ на своем официальном сайте сегодня опубликовал заявление, в котором назвал ожесточенные боестолкновения, вспыхнувшие в провинции Сувейда на юге Сирии между отрядами членов друзской общины и бедуинских племен, а затем и подразделений министерства обороны и МВД страны и местных вооруженных формирований, грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права.

"…события сопровождались интенсивными ударами ВВС Израиля по сирийской территории, наносимыми, по заявлению израильской стороны, для защиты сирийских друзов. При этом атакам подверглись южный регион и сирийская столица, где целями стали в том числе правительственные учреждения, включая комплекс зданий министерства обороны и президентского дворца в Дамаске"

- МИД России

Новый виток насилия в Сирии, в ходе которого есть погибшие и много раненых, вызывает глубокую обеспокоенность российской стороны. Особую тревогу вызывает информация об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами, поскольку посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы.

В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду на то, что реализация планов по деэскалации снизит градус напряженности и обеспечит надежную стабильность обстановки в стране, отметив: путь к решению этой задачи лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин сирийского общества.

Оценивая происходящее, во внешнеполитическом ведомстве произвольные силовые акции Израиля в Сирии назвали грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, решительно осудив их и подтвердив последовательную позицию РФ в необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.

Ранее мы писали о том, что президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне очередной атаки Израиля обратился к нации, заявив, что Сирия не боится войны и готова сражаться. Сирийский лидер обратился к друзам, заверив: защита их прав – это приоритет для сирийского правительства, которое "отвергает любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы".