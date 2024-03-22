МИД России: поездки граждан за границу связаны с рисками

Россиян просят взвешивать за и против, планируя заграничные поездки. Граждане РФ могут быть экстрадированы по запросу США из таких стран, как Турция, Египет, Таиланд, отметили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России призывает граждан оценивать риски при подготовке поездок в другие страны.

"Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах"

– МИД РФ

Граждане России могут быть задержаны или арестованы во многих туристических странах, включая Турцию, Египет, Таиланд, Израиль по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, имеющих соглашения об экстрадиции с более чем 100 странами мира.

При поездках в страны Евросоюза россияне могут столкнуться с проблемами по ввозу в ЕС личных вещей и пребывания в европейских странах автомобилей с российскими номерными знаками.

"Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что гражданам стоит оценивать безопасность выбранных заграничных направления, передает РИА Новости.