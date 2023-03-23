МИД России: отказ Еревана участвовать в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам Армении

Официальный представитель МИД РФ заявил о том, что отказ Армении участвовать в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам ее народа. В то же время она отметила, что армянские власти не будут блокировать работу уставных органов ОДКБ, препятствовать одобрению уже согласованных документов.

Решение Еревана не принимать участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 22-23 ноября не отвечает интересам армянского народа, заявила официальный представитель МИД РФ

«Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобозначенных структур, речь идет о форматах совета министров иностранных дел, совета министров обороны, комитета секретарей советов безопасности 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября, вызывает, конечно, сожаление, мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны»

– Мария Захарова

Далее дипломат обратила внимание на то, что армянские власти не будут блокировать работу уставных органов ОДКБ, препятствовать одобрению уже согласованных документов.

«По сути, это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе, и надеемся, что армянские союзники воспользуются этой возможностью уже в недалеком будущем»

– Мария Захарова