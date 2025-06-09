МИД Израиля осудил санкции Великобритании против министров

Глава МИД Израиля Гидеон Саар подверг критике решение Великобритании ввести санкции против министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

МИД Израиля осудил санкции Лондона против главы Минфина страны Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По словам главы ведомства Гидеона Саара, действия Великобритании "скандальны и неприемлемы", а также усиливают позиции ХАМАС.

"Эти действия и решения направлены против Израиля и лишь усиливают позицию палестинского движения ХАМАС на переговорах по освобождению заложников и отсрочивают введение режима прекращения огня"

– Гидеон Саар

Саар также отметил, что действие британского мандата в Палестине истекло в 1948 году. По словам главы израильской дипломатии, Тель-Авив подготовит ответ Лондону.

Напомним, что Лондон ввел санкции против Смотрича и Бен-Гвира из-за позиции министров по ситуации в Газе. Бен-Гвир ранее высказывался против гуманитарной помощи населению Газы со стороны Израиля.